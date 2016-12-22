Дизайн радио плеера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок198 просмотров

Необходимо изготовить дизайн радио плеера. Макет и задание в приложении. Логотип в ai вышлю выбранному исполнителю.

В ответ жду срок и цену или вопросы.

8 лет назад
nevzorov
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$20
1 день
Сразу "угадала" что нужно сделать и сделала с первого раза. Рекомендую.
Очень приятно было сотрудничать с Алексеем. Настолько четкое ТЗ, что сложно было сделать дизайн не правильно. Оплата мгновенная, еще и с бонусом. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад

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