Дизайн сайта гейм-интерфейса, тольк геймеру дизайнеру

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки226 просмотров

1) Детальный прототип есть. 

2) ТОЛЬКО ДЛЯ ГЕЙМЕРА-ДИЗАЙНЕРА! Не играешь в csgo или в доту или в lol? Стой, НЕ добавляйся! 

3) Бюджет за 1 вариант главной 5-8000 руб Срок – 2 дня ! Аванс с отзывами 30% 

4) Цена за остальные 8 страниц второго плана + 4 блока + 1 баннер в трех размерах: 10-15 000 руб – Аванс 30% Срок – 7 дней. 

5) Оплата qiwi wm visa РФ Яндекс

8 лет назад
2gamersbygamers
Станислав 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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