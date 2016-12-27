Изменить макет под сетку для bootstrap

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок290 просмотров

Добрый день, имеется готовый дизайн для интернет-магазина. Нужно подогнать его под сетку для bootstrap и прислать psd с правильной сеткой для программиста

Примеры макетов в jpg прикладываю. 

300 руб за 1 макет, всего их около 8

Очень прошу, ребята, оставляйте заявки только после прочтения и понимания задачи (нужно уже у готового макета сделать сетку и элементы так чтобы все это под сетку bootstrap)

Bootstrap
8 лет назад
Woltik
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nbykowa
34 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$5
2 дня
Наталья вдумчивый дизайнер, обращающая внимание при работе на детали и, безусловно, самое важное – обладающая полным пониманием задач и личной ответсвенности за конечный результат! Качественная работа в супер короткие сроки. Продолжаем работать.
Спасибо за интересный заказ, было приятно работать с Вами )

Заявки фрилансеров

nbykowa
34 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад

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