Изменить макет под сетку для bootstrap

Добрый день, имеется готовый дизайн для интернет-магазина. Нужно подогнать его под сетку для bootstrap и прислать psd с правильной сеткой для программиста

Примеры макетов в jpg прикладываю.

300 руб за 1 макет, всего их около 8

Очень прошу, ребята, оставляйте заявки только после прочтения и понимания задачи (нужно уже у готового макета сделать сетку и элементы так чтобы все это под сетку bootstrap)