Доработка Landing Page

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка202 просмотра

Нужны доработки по сайту. Срок выполнения 1 день. 

Список задач по lp1.migliori.ru на 19.12

  • Доработать Web версию
  • Сделать мобильную версию
Большой список проектов, если получится с этим проектом, то будем привлекать к более серьезным задачам. Цель - сделать лендо-сайт обувной в формате transitplus.ru + 3d конструктор обуви + мобильное приложение По блокам для Web версии
  • Приветствие: Сделать форму интерактивную: Какой стиль Вы предпочитаете? и 3 кнопки Классика Повседневный Casual и запрос Размер обуви, номер телефона
  • В меню поменять цвет на темно фиолетовый цвет бренда, как в группе ВК vk.com/migliori1. Перенести меню наверх и добавить активный номер телефона и кнопку с формой связаться со мной
  • Галерея Migliori: а) проставить цены вразброс 20990 и 21990, а на ботинки 23990 руб. б) кнопку с формой переименовать в получить полный каталог
  • Почему выбирают нас: а) поменять дизайн блока, добавить значки и разделить все пункты списка. б) переместить выше перед блоком 4 - Нас уже выбрали
  • Производство: а) поменять дизайн блока б) добавить значки, визуализировать пункты блока с акцентом на цифры (смотреть сайт transitplus.ru) + добавить цифры: 3,96 млн вариантов обуви, 3 колодки, 11 мастеров. в) кнопка с формой: получить каталог моделей
  • Убрать блок: Вы можете выбрать
  • Подарочный сертификат: а) изменить дизайн и написать: идеальный подарок для мужчин. б) добавить соответствующее фото или значок, то есть визуализировать. Также есть лендинг lp2.migliori.ru, в этом лендинге перенести блок Подарочный сертификат после блока Почему выбирают нас. в) кнопка Заказать подарочный сертификат
  • Процесс заказа: а) изменить дизайн, визуализировать и изменить этапы на: -оставьте заявку
  • наш менеджер свяжется с вами и договорится о встрече
  • снимем с вас мерки и проконсультируем при выборе модели
  • изготовим пару за 10 рабочих дней
  • ваша персональная пара готова
б) кнопка - записаться на снятие мерок

    10.О нас пишут: изменить дизайн, выровнять и сделать видным скрины статей

    11. Контакты: изменить дизайн, сделать форму, состоящую из строк: имя, почта и номер телефона. Кнопка - оставьте заявку на снятие мерок

Так как много задач, связанных с дизайном, присылайте портфолио сделанных сайтов. 

8 лет назад
mkhaibaev
Махач 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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