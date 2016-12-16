Суть в следующем, сделали два баннера главных для сайта, нужно под их подстроить остальное. Сайт: megapower.pro Баннеры предоставлю желающим. То есть нужно сделать так, что бы кнопки(меню) верх и ...
Доработка Landing Page
Нужны доработки по сайту. Срок выполнения 1 день.
Список задач по lp1.migliori.ru на 19.12
- Доработать Web версию
- Сделать мобильную версию
- Приветствие: Сделать форму интерактивную: Какой стиль Вы предпочитаете? и 3 кнопки Классика Повседневный Casual и запрос Размер обуви, номер телефона
- В меню поменять цвет на темно фиолетовый цвет бренда, как в группе ВК vk.com/migliori1. Перенести меню наверх и добавить активный номер телефона и кнопку с формой связаться со мной
- Галерея Migliori: а) проставить цены вразброс 20990 и 21990, а на ботинки 23990 руб. б) кнопку с формой переименовать в получить полный каталог
- Почему выбирают нас: а) поменять дизайн блока, добавить значки и разделить все пункты списка. б) переместить выше перед блоком 4 - Нас уже выбрали
- Производство: а) поменять дизайн блока б) добавить значки, визуализировать пункты блока с акцентом на цифры (смотреть сайт transitplus.ru) + добавить цифры: 3,96 млн вариантов обуви, 3 колодки, 11 мастеров. в) кнопка с формой: получить каталог моделей
- Убрать блок: Вы можете выбрать
- Подарочный сертификат: а) изменить дизайн и написать: идеальный подарок для мужчин. б) добавить соответствующее фото или значок, то есть визуализировать. Также есть лендинг lp2.migliori.ru, в этом лендинге перенести блок Подарочный сертификат после блока Почему выбирают нас. в) кнопка Заказать подарочный сертификат
- Процесс заказа: а) изменить дизайн, визуализировать и изменить этапы на: -оставьте заявку
- наш менеджер свяжется с вами и договорится о встрече
- снимем с вас мерки и проконсультируем при выборе модели
- изготовим пару за 10 рабочих дней
- ваша персональная пара готова
10.О нас пишут: изменить дизайн, выровнять и сделать видным скрины статей
11. Контакты: изменить дизайн, сделать форму, состоящую из строк: имя, почта и номер телефона. Кнопка - оставьте заявку на снятие мерок
Так как много задач, связанных с дизайном, присылайте портфолио сделанных сайтов.
Заявки фрилансеров
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