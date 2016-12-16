Нужно изменить внешний вид постраничной навигации на сайте

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Мне нужен человек, который сможет изменить вид постраничной навигации на моем сайте (для ПК версии и моб): dopestory.ru.

Мне нужно, чтобы постраничная навигация выглядела как на этих сайтах: http://www.pure-t.ru woofoo.ru

Подробности обсудим в личке! Присылайте ваши заявки.