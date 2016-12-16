Нужно изменить внешний вид постраничной навигации на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок175 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Мне нужен человек, который сможет изменить вид постраничной навигации на моем сайте (для ПК версии и моб): dopestory.ru.  

Мне нужно, чтобы постраничная навигация выглядела как на этих сайтах: http://www.pure-t.ru woofoo.ru

Подробности обсудим в личке! Присылайте ваши заявки. 

8 лет назад
blogobizmania
Илья 
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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