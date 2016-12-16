Дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок270 просмотров

Суть в следующем, сделали два баннера главных для сайта, нужно под их подстроить остальное.

Сайт: megapower.pro

Баннеры предоставлю желающим. 

То есть нужно сделать так, что бы кнопки(меню) верх и подвал сочитался с одним из баннеров.

8 лет назад
macedonskii
Алексендр 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн LP по готовому прототипу

    Прототип: https://goo.gl/smPmaH Нужно отрисовать качественный красивый дизайн в PSD (не хуже, чем в моём портфолио). Я ищу настоящего профи, начинающие дизайнеры рассматриваться не будут. В заявке укажите ссылку на ваше портфолио по дизайну сайтов и ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать мобильную и планшетную версии для страниц

    Main.jpg  - это Главная страница сайта Inner.jpg  - это внутренняя страница. Для обоих этих страниц нужно нарисовать мобильную и планшетную версии сайта. Также нужно нарисовать страницу категории основываясь на стилистике Главной и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно изменить внешний вид постраничной навигации на сайте

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Мне нужен человек, который сможет изменить вид постраничной навигации на моем сайте (для ПК версии и моб): dopestory.ru.   Мне нужно, чтобы постраничная навигация выглядела как ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изменить макет под сетку для bootstrap

    Добрый день, имеется готовый дизайн для интернет-магазина. Нужно подогнать его под сетку для bootstrap и прислать psd с правильной сеткой для программиста Примеры макетов в jpg прикладываю.  300 руб за 1 макет, всего их ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать одностраничник

    Нужен толковый web-дизайнер, кто реализует одностраничник по типу  unbouncepages.com/medicli... , www.arztmillennium.at/#le... , conceptbeans.co.uk/medipr... и в таком же стиле.  Это часть большого проекта для нашего сайта  – клиники Лимфатек. Если мы сработаемся, то обсудим работу над всем сайтом.  наш сайт ...

    HTML
    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать дизайн сайта и кабинета под H-Script

    Есть скрипт H-Script под инвестиционный проект. Нужно сделать дизайн сайта и кабинета под него.Вот похожий пример дизайна сайта: https://stillweb.me/portfolio/show/34/hyiperПример кабинета: https://pp.vk.me/c604817/v604817368/1af74/US9PzGSOf9A.jpgСделать нужно нечто похожее. Пишите если у вас есть опыт в подобном.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копировать дизайн с сайта

    $10

    Скопировать дизайн со страницы сайта https://seoquick.com.ua/www-luceel-ru/ и внести правки в тексте. Выполненную работу предоставить как в исходном варианте, так и в готовом PDF файле.

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад