Суть в следующем, сделали два баннера главных для сайта, нужно под их подстроить остальное.

Сайт: megapower.pro

Баннеры предоставлю желающим.

То есть нужно сделать так, что бы кнопки(меню) верх и подвал сочитался с одним из баннеров.