Дизайн LP по готовому прототипу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт28 заявок314 просмотров

Прототип: https://goo.gl/smPmaH

Нужно отрисовать качественный красивый дизайн в PSD (не хуже, чем в моём портфолио). Я ищу настоящего профи, начинающие дизайнеры рассматриваться не будут. В заявке укажите ссылку на ваше портфолио по дизайну сайтов и сумму, за которую готовы нарисовать этот ленд, в личку не пишите, я сам напишу.

Бюджет - до $100. Оплата возможна на ЯД или WMZ. Если сработаемся, нужно будет рисовать дизайн остальных страниц для этого сайта по моему прототипу и готов сотрудничать на постоянной основе, так как мы – Digital-агентство.

8 лет назад
bang-bang
Максим 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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