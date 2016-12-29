Добрый день! Необходимо оформить e-mail (брендированный) для рассылки на Новогоднюю тематику.
Ищу профессионала дизайнер-иллюстратора
Необходимо разработать обложку для группы ВК и ФБ
техническое задание во вложении.
Предложите 2 варианта. Обсуждение в личке.
От меня положительный отзывы плюс оплата через Яндекс-деньги. Всегда на связи.
Выбранный исполнитель
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