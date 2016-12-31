Дизайн сайта об интерьерах

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Завершен1 заявка142 просмотра

Добрый день!

Нужен дизайн для сайта об интерьерах в зеленых тонах.

Детальное тз предоставлю.

8 лет назад
R_Murtazin
Роман 
41 год
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$560
6 дней
Спасибо за качественную работу, выполненную в предпраздничные дни! Всё супер! Рекомендую!
Все чудесно: отличный заказчик. Всегда на связи, быстро отвечает, быстро оплачивает. Приятно работать с Романом =) PS. С Новым годом!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

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