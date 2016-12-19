Дизайн сайта

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Закрыт29 заявок374 просмотра

Ищем веб-дизайнера на длительный проект ( 26 декабря'16 - 28 февраля'17).

Задача - сделать адаптивный дизайн сайта для образовательного детского центра.

Кто мы такие и почему с нами хорошо

- Даём подробное и внятное ТЗ/бриф, а также кучу доп.материалов для полного понимания задачи (маркетинговое исследование, портрет клиента, данные аналитики);

- Не просим "играть шрифтами", добавлять котят и прочего сумасшествия;

- Никакого Lorem ipsum - заранее готовим тексты для сайта;

- Не пишем вам по ночам и каждые пять минут, но всегда на связи в рабочее время;

- Вовремя платим.

Каким мы видим вас

- Любите веб-дизайн, следите за новостями в области UI и UX;

- Стараетесь разобраться в том, как работает бизнес клиента;

- Вас, как и нас, тошнит от стоковых фото и подхода "тяп-ляп и в продакшн";

- Ищете постоянные проекты и заказчиков;

- Не меньше 50% вашего портфолио - это веб-дизайн;

- Умеете расставлять акценты и приоритеты.

О задаче:

Дизайн для сайта образовательного детского центра.

Работа поэтапная: Главная --> Каталог --> Страницы каталога (сами обучающие программы) --> Разделы О нас, Контакты, Мероприятия, Полезное.

Оплата после сдачи каждого этапа. Структура сайта подробнее - в ТЗ (ниже).

Прототипы страниц предоставляем в Axure.

Формальные требования

- Дизайн должен соответствовать тематике;

- Шрифты из набора Google либо поддерживаемые браузерами на Windows; 

- Легкий, без излишних декоративных элементов;

- С расстановкой акцентов на формах и CTA (CTA имеет больший приоритет);

- В дизайне нужно учесть, что при тестировании блоки могут перемещаться, добавляться и убираться;

- Все кнопки-ссылки при наведении должны менять свое состояние, показать в дизайне. 

От вас ждем

- Стоимость одной типовой страницы / часа работы

- Примеры дизайна сайтов

Техническое задание по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1zndJ2x9xO1ao6t-VCDbbKbabWlN0dcvTQtlqzU-UDkw/edit?usp=sharing

Прототип Главной страницы по ссылке: https://symu.co/bgvmax.sl

Карта сайта: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B_6NSvZXipmOakk2ZDRKWDh4S1E

8 лет назад
mdone
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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