завтра в 15-00 нужна похожая страница - http://style-architecture.tilda.ws/, контент есть, цена вопроса? UPD делать именно на тильде!
Дизайн сайта
Ищем веб-дизайнера на длительный проект ( 26 декабря'16 - 28 февраля'17).
Задача - сделать адаптивный дизайн сайта для образовательного детского центра.
Кто мы такие и почему с нами хорошо
- Даём подробное и внятное ТЗ/бриф, а также кучу доп.материалов для полного понимания задачи (маркетинговое исследование, портрет клиента, данные аналитики);
- Не просим "играть шрифтами", добавлять котят и прочего сумасшествия;
- Никакого Lorem ipsum - заранее готовим тексты для сайта;
- Не пишем вам по ночам и каждые пять минут, но всегда на связи в рабочее время;
- Вовремя платим.
Каким мы видим вас
- Любите веб-дизайн, следите за новостями в области UI и UX;
- Стараетесь разобраться в том, как работает бизнес клиента;
- Вас, как и нас, тошнит от стоковых фото и подхода "тяп-ляп и в продакшн";
- Ищете постоянные проекты и заказчиков;
- Не меньше 50% вашего портфолио - это веб-дизайн;
- Умеете расставлять акценты и приоритеты.
О задаче:
Дизайн для сайта образовательного детского центра.
Работа поэтапная: Главная --> Каталог --> Страницы каталога (сами обучающие программы) --> Разделы О нас, Контакты, Мероприятия, Полезное.
Оплата после сдачи каждого этапа. Структура сайта подробнее - в ТЗ (ниже).
Прототипы страниц предоставляем в Axure.
Формальные требования
- Дизайн должен соответствовать тематике;
- Шрифты из набора Google либо поддерживаемые браузерами на Windows;
- Легкий, без излишних декоративных элементов;
- С расстановкой акцентов на формах и CTA (CTA имеет больший приоритет);
- В дизайне нужно учесть, что при тестировании блоки могут перемещаться, добавляться и убираться;
- Все кнопки-ссылки при наведении должны менять свое состояние, показать в дизайне.
От вас ждем
- Стоимость одной типовой страницы / часа работы
- Примеры дизайна сайтов
Техническое задание по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1zndJ2x9xO1ao6t-VCDbbKbabWlN0dcvTQtlqzU-UDkw/edit?usp=sharing
Прототип Главной страницы по ссылке: https://symu.co/bgvmax.sl
Карта сайта: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B_6NSvZXipmOakk2ZDRKWDh4S1E
Заявки фрилансеров
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