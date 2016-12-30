Отрисовка адаптива 1200 / 768 / 320 по имеющемуся дизайну 1440px

Что будет предоставлено исполнителю:

1) Отрисованный дизайн 1440px (psd будут отданы исполнителю для ускорения работы).

2) Прототипы разрешений 320 и 768

3) Для примера будут выданы отрисованные дизайны 1200 / 768 / 320 других страниц нашего сайта, с которых можно будет взять шапку, футер и разного рода общие элементы, для упрощения Вашей работы.

В основном тип страниц - контентные (картинки и текст, контакты), без каталогов.

Что необходимо получить от исполнителя:

1) Дизайн 18 страниц в разрешениях 1200 / 768 / 320 по сетке, итого должно быть 54 дизайн-макета