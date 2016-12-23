Сделать презентацию компании в .pdf

Михаил отлично сделал работу. Условия задачи я поставил не слишком четко, но Михаил сделал первый вариант презентации по тому, что есть, чтобы я смог уточнить задачу. Было 3 итерации правок с моей стороны — Михаил оперативно всё внёс. В результате получилась хорошая работа, именно то, что было нужно.