Для разделов на сайт нужно подобрать и обработать логотипы популярных игр.Пример https://mmo-coins.ru , http://5aden.ru и т.д.Количество логотипов: 20Размер: 200*200 px Вам даю только название игр, а вы сами ищите (с этим проблем не возникнет) ...
Редизайн главной страницы сайта
Вот этот сайт: http://dia-f.ru/ .
Фон нужно сделать белым, зеленые колонки справа-слева не нужны. Общая цветовая схема должна соответствовать цветам логотипа - корпоративный стандарт.
В шапке нужно сохранить логотип.
Адреса, телефоны филиалов, метро нужно оставить, возможно, только их как-то получше оформить.
Корзину желательно уменьшить, сделать вид этого блока более приятным и современным. Строку поиска нужно сделать тонкими линиями и без размытых теней.
В меню делаем следующие разделы: Препараты (возможно, следует преобразовать в Каталог товаров), Публикации, Контакты. Возможно, последние два пункта стоит перенести в футер и совместить поиск с кнопкой "Каталог товаров", как это сделано здесь: https://yadi.sk/i/K4tGXlFh32Q7Kk . При нажатии на кнопку "Каталог товаров", можно сделать раскрывающееся меню. Блок с наименованиями препаратов нужно убрать, оставить, возможно, только 4 раздела: Онкология, Вирусология, Гематология, Ревматология. Эту часть удаляем полностью https://yadi.sk/i/uk_b_OTp345E3R.
На освободившемся месте нужно сделать слайдер (пока с одной картинкой). Обязательно на слайдере должен присутствовать улыбающийся фармацевт. Вот эта модель подойдет: https://goo.gl/6WO6hh .
В слайдере нужно написать на плашке "Снижение цен на 20 самых нужных препаратов".
Ниже 2 блока такого вида: https://yadi.sk/i/oTuwuZdt345QgC - текст + карточки препаратов со спецценой.
Ниже 2 блока по 4 карточки в ряд с промежутками между карточками 15-20px
Ниже текстовый блок "Как заказать лекарства?" Текст есть на сайте. Рядом с ним можно разместить лицензию.
Ниже нужно убрать блок с ненужными кнопками и подписку на рассылку сделать приятнее https://yadi.sk/i/WI885x6P345TZG
Общие требования: тени под шрифтами и под элементами (плашками, инпутами) - недопустимы. Используем шрифты без засечек, только из тех, которые есть в Google Fonts.
Важно! Макет нужно делать по сетке Bootstrap 1170px+15px+15px. Берем ее, например, тут: https://goo.gl/gY2vrO
Все слои должны быть разбиты по группам, слои и группы подписаны.
Пожалуйста, сразу пишите цену.
Выбранный исполнитель
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