Редизайн главной страницы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен26 заявок268 просмотров

Вот этот сайт: http://dia-f.ru/ .

Фон нужно сделать белым, зеленые колонки справа-слева не нужны. Общая цветовая схема должна соответствовать цветам логотипа - корпоративный стандарт.

В шапке нужно сохранить логотип.

Адреса, телефоны филиалов, метро нужно оставить, возможно, только их как-то получше оформить.

Корзину желательно уменьшить, сделать вид этого блока более приятным и современным. Строку поиска нужно сделать тонкими линиями и без размытых теней. 

В меню делаем следующие разделы: Препараты (возможно, следует преобразовать в Каталог товаров), Публикации, Контакты. Возможно, последние два пункта стоит перенести в футер и совместить поиск с кнопкой "Каталог товаров", как это сделано здесь: https://yadi.sk/i/K4tGXlFh32Q7Kk . При нажатии на кнопку "Каталог товаров", можно сделать раскрывающееся меню. Блок с наименованиями препаратов нужно убрать, оставить, возможно, только 4 раздела: Онкология, Вирусология, Гематология, Ревматология. Эту часть удаляем полностью https://yadi.sk/i/uk_b_OTp345E3R.

На освободившемся месте нужно сделать слайдер (пока с одной картинкой). Обязательно на слайдере должен присутствовать улыбающийся фармацевт. Вот эта модель подойдет: https://goo.gl/6WO6hh .

В слайдере нужно написать на плашке "Снижение цен на 20 самых нужных препаратов".

Ниже 2 блока такого вида: https://yadi.sk/i/oTuwuZdt345QgC - текст + карточки препаратов со спецценой.

Ниже 2 блока по 4 карточки в ряд с промежутками между карточками 15-20px

Ниже текстовый блок "Как заказать лекарства?" Текст есть на сайте. Рядом с ним можно разместить лицензию.

Ниже нужно убрать блок с ненужными кнопками и подписку на рассылку сделать приятнее https://yadi.sk/i/WI885x6P345TZG

Общие требования: тени под шрифтами и под элементами (плашками, инпутами) - недопустимы. Используем шрифты без засечек, только из тех, которые есть в Google Fonts.

Важно! Макет нужно делать по сетке Bootstrap 1170px+15px+15px. Берем ее, например, тут: https://goo.gl/gY2vrO

Все слои должны быть разбиты по группам, слои и группы подписаны.

Пожалуйста, сразу пишите цену.

 

Bootstrap
8 лет назад
mike_kozyakov
Михаил 
43 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$100
3 дня
Очень рекомендую Татьяну в качестве исполнителя! Сразу понимает, что нужно сделать, отличная коммуникация, моментальное внесение всех правок, высокий уровень качества работы. Обязательно буду обращаться еще! Огромное спасибо!
Михаил - отличный заказчик и очень приятный в общении человек. Нашу работу над проектом можно назвать совместным творчеством. Максимум помощи и рекомендаций, которые можно ожидать от заказчика. Спасибо за проект и мои рекомендации коллегам!

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Обработать логотипы игр для наполнения на сайт

    Для разделов на сайт нужно подобрать и обработать логотипы популярных игр.Пример https://mmo-coins.ru , http://5aden.ru и т.д.Количество логотипов: 20Размер: 200*200 px Вам даю только название игр, а вы сами ищите (с этим проблем не возникнет) ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн для кампании на Boomstarter

    Сделать дизайн для кампании на Boomstarter. Выглядеть по структуре должно так:  https://boomstarter.ru/projects/179974/foxwood_-_idealnaya_razdelochnaya_doska Буду выбирать только тех, кто с портфолио, кого выберу, уже с тем подробное ТЗ

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание виртуальной интерактивной открытки.

    Концепция.В этом году мы будем дарить клиентам снежинки. Концепция -Вы уникальны, особенны, для нас нет такого  другого клиента, как нет одинаковых снежинок. Что мы дарим клиентам.По базе адресов будем делать рассылку, которая будет вестина виртуальную ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта

    Ищем веб-дизайнера на длительный проект ( 26 декабря'16 - 28 февраля'17). Задача - сделать адаптивный дизайн сайта для образовательного детского центра. Кто мы такие и почему с нами хорошо ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Лендинг

    завтра в 15-00 нужна похожая страница - http://style-architecture.tilda.ws/, контент есть, цена вопроса? UPD делать именно на тильде!

    Tilda
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта

    $39

    Требуется нарисовать дизайн одностраничного сайта Тема: Строительные материалыСрок: 21.12.16 до 06.00 ч МскЦена: 2500 руб.Просьба прикреплять в сообщении примеры своих работ.Все подробности при обсуждении с кандидатом.

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищу профессионала дизайнер-иллюстратора

    Необходимо разработать обложку для группы ВК и ФБ техническое задание во вложении. Предложите 2 варианта. Обсуждение в личке. От меня положительный отзывы плюс оплата через Яндекс-деньги.  Всегда ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Оформление e-mail

    Добрый день! Необходимо оформить e-mail (брендированный) для рассылки на Новогоднюю тематику.

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад