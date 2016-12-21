Сделать простой фон сайта

Концепция.В этом году мы будем дарить клиентам снежинки. Концепция -Вы уникальны, особенны, для нас нет такого другого клиента, как нет одинаковых снежинок. Что мы дарим клиентам.По базе адресов будем делать рассылку, которая будет вестина виртуальную ...