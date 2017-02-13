У нас есть готовый текст, разделенный по блокам, также есть конструктор, в котором есть достаточно широкий перечень блоков для использования. Ваша задача состоит в следующем: 1. В конструкторе составить оптимальную структуру из блоков ...
Дорисовать 3 страницы макета
Дорисовать 3 страницы макета, прошлый исполнитель подвел не до делал. Оставляйте ваши контакты.
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