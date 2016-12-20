Разработка дизайна лендинга на конструкторе

У нас есть готовый текст, разделенный по блокам, также есть конструктор, в котором есть достаточно широкий перечень блоков для использования. Ваша задача состоит в следующем:

1. В конструкторе составить оптимальную структуру из блоков

2. Для иллюстраций блоков и фонов на лендинге нужно обрабатывать фото в фотошопе (в конструкторе такого функционала нет)

3. Презентовать готовый лендинг, внести правки в те или иные блоки при необходимости

Требования к исполнителю:

Опыт работы в графических редакторах (сразу скидывайте свое портфолио) и умение работы с конструктором (visual composer на wordpress – достаточно простой и понятный, все доступы для работы предоставим).

Что хотелось бы получить в итоге:

Готовую страницу лендинга на нашем сайте. На работу дается 1-2 дня. Обговорим штрафы при просрочке, бонусы при сдаче раньше срока.