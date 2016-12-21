Flat-дизайн для статейного проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка251 просмотр

Необходимо сделать дизайн статейного проекта во Flat-стиле. В общей сложности порядка 5-6 страниц.

Есть понимание чего не хватает каждой странице, этот перечень покажу исполнителю.

Исполнитель должен иметь опыт отрисовки именно подобных дизайнов и интерфейсов с примерами работ!  

ТРЕБОВАНИЯ:

  • Дизайн должен быть адаптивным, т.е. рисуем для разных разрешений;
  • Дизайн должен быть во fkat-стиля;
  • Дизайн должен быть с продуманным UI;
  • Дизайн не должен иметь едких оттенков и цветов.
На выходе PSD, оплата на WebMoney или Яндекс Кошелек. Если работа будет выполнена на должном уровне, то будут постоянные заказы по дизайну.

Сразу пишите стоимость и примерные сроки выполнения. Студиям и посредникам не беспокоить!

Просьба не откликаться тех, кто не имеет опыта отрисовки дизайна в подобном стиле и кто привык рисовать шаблонные картинки для интернет-магазинов и сайтов-визиток.

В отклике сразу прикрепляйте свои работы и стоимость.

8 лет назад
klimenok
Николай 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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