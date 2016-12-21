Разработать макет письма для email рассылки (коммерческое предложение по пассажирским перевозкам).
Flat-дизайн для статейного проекта
Необходимо сделать дизайн статейного проекта во Flat-стиле. В общей сложности порядка 5-6 страниц.
Есть понимание чего не хватает каждой странице, этот перечень покажу исполнителю.
Исполнитель должен иметь опыт отрисовки именно подобных дизайнов и интерфейсов с примерами работ!
ТРЕБОВАНИЯ:
- Дизайн должен быть адаптивным, т.е. рисуем для разных разрешений;
- Дизайн должен быть во fkat-стиля;
- Дизайн должен быть с продуманным UI;
- Дизайн не должен иметь едких оттенков и цветов.
Сразу пишите стоимость и примерные сроки выполнения. Студиям и посредникам не беспокоить!
Просьба не откликаться тех, кто не имеет опыта отрисовки дизайна в подобном стиле и кто привык рисовать шаблонные картинки для интернет-магазинов и сайтов-визиток.
В отклике сразу прикрепляйте свои работы и стоимость.
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