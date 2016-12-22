Составить ТЗ для дизайна сайта и для вёрстки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок141 просмотр

Необходимо составить ТЗ для дизайна сайта и для вёрстки сайта

8 лет назад
morokov1981
Сергей 
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров