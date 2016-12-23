Украсить сайт к новому году и баннер на распродажу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок193 просмотра

Здравствуйте, нужно украсить сайт к новому году сделать подложку новогоднюю и еще что то по мелочи ТДП﻿

- украсить логотип

- сделать новогоднюю подложку 

- сделать новогодний баннер для распродажи 

8 лет назад
artos-
Артем 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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