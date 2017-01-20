Дизайн сайта юридической компании

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок211 просмотров

Требуется подготовить дизайн сайта юридической компании вместе с логотипом.

Оплата только по факту. Есть бриф, прототипа нет. Интересует цена и сроки.

Бюджет:

на главную до 3000р

за каждую внутреннюю 700р

8 лет назад
vsegdastoboy
Инга 
32 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

toxichek
27 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
28 отзывов(-1)
8 лет назад
$50
5 дней
Очень понравилось работать с Александром, он с первого раза понял ТЗ и все выполнил быстро и качественно. Даже замечаний на исправления почти не было. Остались довольны. Впредь по сайтам - будем обращаться только к нему. Всем рекомендуем.
Хороший заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

toxichek
27 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
28 отзывов(-1)
8 лет назад