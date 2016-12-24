Нарисовать качественный прототип в AXURE

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки195 просмотров

Сегодня должна быть готова главная

К понедельнику остальные внутренние

Заказчик обязуется каждый день выходить на связь и оперативно вносить правки

Бюджет 3000 рублей

Оплата по факту (первые 500 рублей платятся после утверждения главной странички)

8 лет назад
nik_skolkovo
Никита 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров