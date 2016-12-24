Бюджет и сроки обсуждаются - за подробностями в скайп
Нарисовать качественный прототип в AXURE
Сегодня должна быть готова главная
К понедельнику остальные внутренние
Заказчик обязуется каждый день выходить на связь и оперативно вносить правки
Бюджет 3000 рублей
Оплата по факту (первые 500 рублей платятся после утверждения главной странички)
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