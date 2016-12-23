Здравствуйте, нужно украсить сайт к новому году сделать подложку новогоднюю и еще что то по мелочи ТДП - украсить логотип - сделать новогоднюю подложку - сделать новогодний баннер для распродажи
Шаблон сайта и натянуть на OpenCart
Требуется найти (возможно у вас есть или есть где, искать самой нет время ) шаблон по тематике морозильного оборудования. Натянуть шаблон на cms OpenCart.
Заявки фрилансеров
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