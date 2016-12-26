Дизайн первого экрана для сайта

Добрый день!

Есть проект сайта, который требует доработки. Сайт не доделан и нам необходимо оформить первый экран для него. Дизайн первого экрана можно полностью переделать. Если потребуется, то и для остального сайта можно предложить другую цветовую гамму и иконки, которые будет подходить под дизайн первого экрана.

http://www.0252.ru/stranitsa-315726/