Добрый день Нужно сделать сайт - леддинг для продажи детских часов, интересен дизайн стиль минимализм, в теплых, спокойных тонах. Что бы он был детский но так же в нес в себе серьезность. Будетp ...
Дизайн первого экрана для сайта
Добрый день!
Есть проект сайта, который требует доработки. Сайт не доделан и нам необходимо оформить первый экран для него. Дизайн первого экрана можно полностью переделать. Если потребуется, то и для остального сайта можно предложить другую цветовую гамму и иконки, которые будет подходить под дизайн первого экрана.
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