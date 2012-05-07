Новогоднее оформление шапки сайта

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Закрыт9 заявок148 просмотров

Необходимо сделать оформление шапки сайта stofilter.ru

пример анимации с прошлой версии сайта приложил.

8 лет назад
simpledmake
Евгений 
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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