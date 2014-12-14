simpledmake

Необходимо сделать оформление шапки сайта stofilter.ru пример анимации с прошлой версии сайта приложил.
- Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
Адрес http://stofilter.ru/shop/masla-motornye/ Текущая кнопка с окошком на которое нужно жать не удобна для пользователей 1) Сделать изменение кнопки "купить" при нажатии в состояние "в корзине N товаров" а) Состояние ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $68
Для сайта stofilter.ru в разделе http://www.stofilter.ru/sto/vidy-rabot-i-prays/?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fpartner_modules.php%3Flang%3Dru необходимо реализовать инфоблок с категориями и таблицами по следующему прототипу: http://1fnoh2.axshare.com/#p=price_lv_1 Для реализации таблиц на сайте установлены решения "Свойства-таблицы" (grain.tables) и "Универсальные свойства привязки" (grain.links). Которые позволяют ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется программист в команду. Общие задачи: 1) обработать напильником интернет-магазина на Битрикс (требуется хорошее здание) 2) написание элементов фронтенда на backbone ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад