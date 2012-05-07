Необходимо сделать дизайн обложки группы вк более современным,красивым,сочным,ярким. Логотип должен быть и название турагентства. Сейчас картинка выглядит дешево и некрасиво. Тема картинки может быть прежней.так как загрантуры предполагают пляж,пальмы и т.д.

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