Редизайн сайта по часам

Здравствуйте.

Нужно сделать редизайн нашего сайта (одностраничник), все блоки остаются без изменения, только меняем стилистику, цветовое оформление, иконки.

Стилистика и цветовую гамму на свое усмотрение, но дизайн должен быть ни чуть не хуже того что сейчас есть.

Сайт скину в личку.