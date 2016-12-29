Дизайн для стоматологии

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок792 просмотра

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! 

Всех с наступающими праздниками и пожеланиями адекватных заказчиков в новом 2017! 

Надо нарисовать дизайн одностраничника по стоматологии. Сроки край до 3.01.2017 бюджет 2500 ( оплата на карту сбера, или любой другой способ) Прототип готов.  

Хотелось что бы кандидат уже работал с данной тематикой, а если нет, то не критично; покажу, что нравится и рассмотрю ваши варианты из портфолио. 

Работу принимаю в формате .PSD 

8 лет назад
Linok_lin2016
Елена 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн Сайта+Лендинга аренда залов/переговорных

    $210

    1. необходимом сделать адаптивный дизайн по модульной сетке под мониторы, планшеты, мобильники. 2. дизайн выдержать в стилистике нашего сайта 3. Сделать дизайн - 13 экранов лендинга - аренда залов/переговорных (см. картинка-2) 4. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание уникального и осмысленного дизайна очень интересного проекта

    Ищем дизайнера, способного реализовать на самом высоком уровне оформление очень интересного и необычного сайта. Речь идёт не просто об отрисовке типового макета, а о создании уникального образа, передающего общую идею. А идея здесь весьма глубока. ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Редизайн сайта по часам

    $50

    Здравствуйте.  Нужно сделать редизайн нашего сайта (одностраничник), все блоки остаются без изменения, только меняем стилистику, цветовое оформление, иконки.  Стилистика и цветовую гамму на свое усмотрение, но дизайн должен быть ни чуть не хуже ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн лэндинга косметики

    Требуется уникальный дизайн короткого лэндинга косметической компании. Прикладываю ТЗ, нарисованный мной приблизительный макет и некоторые изображения, предоставленные заказчиком. Пишите свои сроки и цену

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Необходимо создать "кликабельный" дизайн кнопки-ловушки для сайта.

    Нужно сделать красивую, кликабельную кнопку вот сюда http://prntscr.com/die1hg Суть этой кнопки такова: человек зашел на страничку схранением, полазил-посмотрел цены и его не устроило – дорого. А у нас на этот случай есть супер ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать дизайн лендинга по грузоподъемному оборудованию

    $50

    Требуется разработка дизайна для лендинга по ремонту и техническому обслуживанию грузоподъемного оборудования. Лендинг будет состоять из 4-5 экранов. Готов рассмотреть кандидатов которые могут уже сейчас нарисовать первый экран лендинга по моему макету. ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать дизайн лендинга по грузоподъемному оборудованию

    $50

    Требуется разработка дизайна для лендинга по ремонту и техническому обслуживанию грузоподъемного оборудования. Готов рассмотреть кандидатов которые могут уже сейчас предложить первый экран лендинга по моему макету. Делать по моему макету не обязательно, ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн для группы ВК

    Добрый день. Нужно оформление для группы вконтакте (аватарка и обложка) Тематика "Ставки на спорт" Нужно что то простое, строгое и со вкусом.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработки по дизайну

    !!!!!!!!!!Без цены и сроков не оставляйте заявки!!!!!!!!! Если сегодня-завтра нет времени -  не оставляйте заявки. Сайт по грузоперевозкам будет доработан на шаблоне https://www.templatemonster.com/demo/53388.html (бутстрап сетка) Доработки по странице Посадочная услуги ...

    BootstrapHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад