Дизайн для стоматологии

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Всех с наступающими праздниками и пожеланиями адекватных заказчиков в новом 2017!

Надо нарисовать дизайн одностраничника по стоматологии. Сроки край до 3.01.2017 бюджет 2500 ( оплата на карту сбера, или любой другой способ) Прототип готов.

Хотелось что бы кандидат уже работал с данной тематикой, а если нет, то не критично; покажу, что нравится и рассмотрю ваши варианты из портфолио.

Работу принимаю в формате .PSD