Лэндинг по чистке ковров.

$74
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок233 просмотра

Лэндинг по чистке ковров с вывозом.

Структура:

1. Шапка с кнопкой действия

2. Гарантии (иконки)

3. Наши преимущества

4. Акция с ограничением по времени, со счетчиком

5. Сравнение с конкурентами

6. Фотография до/после

7. Предложение по скидке

8. Наша технология чистки с иконками

9. Еще раз наши дополнительные преимущества

10. Карта проезда, контакты

8 лет назад
irina-mix
Ирина 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$74
2 дня

Заявки фрилансеров

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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