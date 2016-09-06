HYIP сделать под ключ

Нужен сайт - агрегатор вакансий, который будет собирать вакансии с сайтов по поиску работы через xml-фид (напрямую парсить ничего не нужно) и предоставлять пользователю поиск по общей базе вакансий. В результатах поиска должен выводится список ...
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Требуется создать HYIP проект под ключ. Высоко классный средне доходник.
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