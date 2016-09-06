Сделать копию сайта на WP, и немного ее доработать.

Существует сайт mall.rusrek.com под управление Esvon Classifieds. Сайт рекламный. Наполнение текущего сайта пользователями сайта со стороны front-end, а также менеджерами по рекламе со стороны админки, существует отдельная возможность добавления бесплатных реклам (без оформления) из админки "списком" из ...
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Здравствуйте.
Нужна переделанная копия сайта на Wordpress, согласно ТЗ во вложении.
Потребуется небольшое знание фотошопа (цвета поправить, картинки нарезать)
Сроки горят.
Оплата – по факту на WMR, либо Гарант
Оставляйте skype если его нет в профиле.
Спасибо.
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