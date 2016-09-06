Требуется программист для создания сайта.

Сайты «под ключ»Закрыт16 заявок200 просмотров
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Доброго времени суток! Нашей компании срочно требуется программист для того, чтобы "распараллелить" имеющийся (боевой) сайт (интернет-магазин). Сайт написан с использованием ZEND framework. Как вариант рассмотрим написание сайта с нуля. 

7 лет назад
klinkova_moda
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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