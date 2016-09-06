Требуется программист для создания сайта.

Здравствуйте! Нужен современный сайт-визитка юриста, лендинг. До 10 000 руб. Конторка будет в Севастополе и хочу, чтоб было чем отличаться от местных унылых сайтов по моей теме. Сайт нужен не дорогой, но такой, чтоб ...