Сайт под ключ

Здравствуйте! Нужен современный сайт-визитка юриста, лендинг. До 10 000 руб. Конторка будет в Севастополе и хочу, чтоб было чем отличаться от местных унылых сайтов по моей теме. Сайт нужен не дорогой, но такой, чтоб показать серьезность юриста))) Мне нужен лендинг, в первую очередь для показухи и доверия местных коллег, а потом уже граждан и организаций. Вроде как крутой юрист из Москвы))) Главная задача, чтоб простенький сайт внешне выглядел круто. Валерий.