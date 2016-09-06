Создать и запустить сайт.

Здравствуйте. Необходимо сделать сайт на ВордПрессе с 100 страниц: - Установить все необходимые плагины. - Спортивная тематика. На сайте будет около 4 разделов/рубрик. - Уникализированная тема, адаптированная под все размеры/разрешения и браузеры, в т.ч. моб. - 100 текстов с высокой ...