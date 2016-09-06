Создать и запустить сайт.

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок245 просмотров
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Старт-апу нужен сайт по следующим требованиям:

 - одна прайм страница с дизайном, и контентом по имеющимся аналогам (http://alfarobotics.ru/promo-bot.ru

с приведенных примеров нужна 1-я страница с 10% имеющегося содержания.

 - с формой отправки запроса на покупку/аренду с контактными данными на имеющийся е-маил

На текущий момент имеется: зарегистрированный домен.

Необходимо, создать и запустить в работу сайт с работающей формой отправки запроса.

Сроки и оплата: рассматриваю минимальные сроки и оплату.

7 лет назад
alvobot
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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