Создать и запустить сайт.

Здравствуйте. Необходимо сделать сайт на ВордПрессе с 100 страниц: - Установить все необходимые плагины. - Спортивная тематика. На сайте будет около 4 разделов/рубрик. - Уникализированная тема, адаптированная под все размеры/разрешения и браузеры, в т.ч. моб. - 100 текстов с высокой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Старт-апу нужен сайт по следующим требованиям:
- одна прайм страница с дизайном, и контентом по имеющимся аналогам (http://alfarobotics.ru/, promo-bot.ru
с приведенных примеров нужна 1-я страница с 10% имеющегося содержания.
- с формой отправки запроса на покупку/аренду с контактными данными на имеющийся е-маил
На текущий момент имеется: зарегистрированный домен.
Необходимо, создать и запустить в работу сайт с работающей формой отправки запроса.
Сроки и оплата: рассматриваю минимальные сроки и оплату.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется создать HYIP проект под ключ. Высоко классный средне доходник. Мне нравится https://forexparadise.bizСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать простой лендинг, можно взять из готовых шаблонов...и оптимизировать под мобильные устройства...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужна переделанная копия сайта на Wordpress, согласно ТЗ во вложении. Потребуется небольшое знание фотошопа (цвета поправить, картинки нарезать) Сроки горят. Оплата – по факту на WMR, либо Гарант Оставляйте skype если его нет в профиле. ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сделать клон сайта на WordPress с небольшими изменениями в цвете сайта. Подключить его к платёжной системе http://www.digiseller.ru/ для пополнения баланса. Укажите сроки изготовления и $. Адрес сайта в файле.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте, нужен сайт визитка по земельно-разрешительной документации, с ярким дизайном, информативной подачей, производящий впечатление на клиента. Бюджет ограничен, хорошие отзывы по завершению работы гарантированны. интересует примерная стоимость. Примерный дизайн прилагаю, выслушаю ваши варианты.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт7 лет назад
- $31
Создание сайта одностраничника под ключ, по готовому техническому заданию. Сайт состоит из 11 блоков. Ниша предоставление работы для веб моделей. Срок исполнения 1 день.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт7 лет назад
Существует сайт news.rusrek.com под управлением Joomla1.5. Сайт информационный: материалы газеты и новости. Со стороныfront-end интерактива пользователей нет. Используется 55 модулей, из них 35 на mod_jumi. На сайте достаточно большое количествобанернойрекламы. Есть самописный плагин, цель которого – привязка некоторых(не всех) ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайт Цель:Требуется запустить сайт рекламного агентства на основе оболочки купленной на evanto. Тема сайта : https://themeforest.net/item/qoon-creative-portfolio-agency-wordpress-theme/15395390?ref=OrangeIdea Сам сайт: http://preview.themeforest.net/item/qoon-creative-portfolio-agency-wordpress-theme/full_screen_preview/15395390 Хостинг : Хостинга нет , на выбор разработчика . Язык: три языка (укр.,рус.,англ.) Почтовый ящик: Нужен. Движок : WordPass Доменное имя : Есть, ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт7 лет назад