Создание сайта- сервис мониторинг транспорта, объектов

Желательно на бесплатной платформе сделать сайт, добавить фото, текст. Базово рассказать как пользоваться в дальнейшем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.
Есть идея, которую я хочу реализовать.
Нужно сделать сайт мониторинг транспорта.
Таких сайтов есть огромное количество уже готовые
Так что вам по сути сильно трудиться и не придется.
Вот один из них: https://livegpstracks.com
Я хочу сделать удобный интерфейс, где будут различные фишки, опции, удобства для пользователей.
Затем мне нужна будет помощь в программировании GPS трекеров, там есть инструкция при помощи отправки смс можно программировать трекер и он будет виден, отслеживаться на сайте мониторинге.
Затем мне нужно будет написать программу, которая будет принимать ежемесячную оплату за пользованием сайтом, в личном кабинете пользователя будут указываться дата зачисления денежных средств и по какой период активация и в автоматическом режиме отслеживать кто внес оплату тому есть доступ кто не внес доступ на сайт мониторинг блокируется.
Жду ваших идей, разработок, ответов на поставленные задачи.
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