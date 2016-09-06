Создание сайта- сервис мониторинг транспорта, объектов

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.

Есть идея, которую я хочу реализовать.

Нужно сделать сайт мониторинг транспорта.

Таких сайтов есть огромное количество уже готовые

Так что вам по сути сильно трудиться и не придется.

Вот один из них: https://livegpstracks.com

Я хочу сделать удобный интерфейс, где будут различные фишки, опции, удобства для пользователей.

Затем мне нужна будет помощь в программировании GPS трекеров, там есть инструкция при помощи отправки смс можно программировать трекер и он будет виден, отслеживаться на сайте мониторинге.

Затем мне нужно будет написать программу, которая будет принимать ежемесячную оплату за пользованием сайтом, в личном кабинете пользователя будут указываться дата зачисления денежных средств и по какой период активация и в автоматическом режиме отслеживать кто внес оплату тому есть доступ кто не внес доступ на сайт мониторинг блокируется.

Жду ваших идей, разработок, ответов на поставленные задачи.