klimat-comfort

Добрый день Уважаемые Фрилансеры У меня есть два трекера, нужно прописать смс код чтоб трекеры были привязаны к сайту-мониторингу Жду ваших откликов
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Есть идея, которую я хочу реализовать. Нужно сделать сайт мониторинг транспорта. Таких сайтов есть огромное количество уже готовые Так что вам по сути сильно трудиться и ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт9 лет назад
сайт в одну страницу. Доменное имя "то кондиционеров в омске". Фото на задний фонДизайн сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
сайт в одну страницу. Доменное имя "то кондиционеров в омске". Фото на задний фонЗакрыт9 лет назад
сайт в одну страницу. Доменное имя "то кондиционеров в омске". Фото на задний фонЗакрыт9 лет назад
сайт в одну страницу. Доменное имя "то кондиционеров в омске". Фото на задний фонЗакрыт9 лет назад
сайт в одну страницу. Доменное имя "то кондиционеров в омске". Фото на задний фонВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
9 баллов
9 лет назад
Хороший заказчик, знает что хочет, и может это объяснить исполнителю. Во время сотрудничества никаких конфликтов и проблем не возникло. Было приятно работать, рекомендую.
Ответный отзыв
Заказал у Руслана сайт, проведение технического обслуживания для кондиционеров. Показал ему макет сайта. Руслан отнесся к работе с пониманием, вносил все исправления, пожелания, в итоге я получил готовый продукт, который и хотел. Спасибо большое Руслану за его работу. РЕКОМЕНДУЮ!!!