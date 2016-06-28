klimat-comfort

Заказал у Руслана сайт, проведение технического обслуживания для кондиционеров. Показал ему макет сайта. Руслан отнесся к работе с пониманием, вносил все исправления, пожелания, в итоге я получил готовый продукт, который и хотел. Спасибо большое Руслану за его работу. РЕКОМЕНДУЮ!!!