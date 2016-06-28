klimat-comfort

Вадим klimat-comfort

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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Отзывы фрилансеров

infer1on
Руслан 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
9 баллов
9 лет назад
Сделать самый простой сайт на одну страницу
Хороший заказчик, знает что хочет, и может это объяснить исполнителю. Во время сотрудничества никаких конфликтов и проблем не возникло. Было приятно работать, рекомендую.
Заказал у Руслана сайт, проведение технического обслуживания для кондиционеров. Показал ему макет сайта. Руслан отнесся к работе с пониманием, вносил все исправления, пожелания, в итоге я получил готовый продукт, который и хотел. Спасибо большое Руслану за его работу. РЕКОМЕНДУЮ!!!
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