Желательно на бесплатной платформе сделать сайт, добавить фото, текст. Базово рассказать как пользоваться в дальнейшем.
Создать многостраничный лендинг с перспективой SEO оптимизации
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
Лендинг на тему "маникюр в Подольске" типа агрегатора с мастерами, с перспективой расширения по наращиванию волос, ресниц и т.д.
Продумать размещение блоков и навигацию по сайту.
цвета сайта: розово-фиолетовый, белый
Примеры сайтов (правда они одностраничные)
верхний хедер перемещается вместе с прокруткой страницы вниз
что должно быть на сайте?
логотип, контактная информация, форма вызова мастера, прайс-лист, иконка звонка с возможностью оставить номер телефона https://yadi.sk/i/DELOYGxQutozS
современный адаптированный лендинг соответствующий требованиям https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
Создать логотип (красивое написание букв названия сайта) примеры:
https://pp.vk.me/c631431/v631431778/4c5f1/rTRxMOflBT8.jpg
https://pp.vk.me/c631431/v631431778/4c5fb/DBM94r_pBXA.jpg
Чтобы ваша заявка рассматривалась в начале напишите "11заявка"
Указана максимальная цена которую я готов потратить, выбираю исполнителя по критериям цена/качество работ
+ будет если исполнитель покажет пример макета сайта.
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