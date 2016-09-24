Создать многостраничный лендинг с перспективой SEO оптимизации

$150
Сайты «под ключ»Завершен8 заявок200 просмотров
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Требования:

Лендинг на тему "маникюр в Подольске" типа агрегатора с мастерами, с перспективой расширения по наращиванию волос, ресниц и т.д.

Продумать размещение блоков и навигацию по сайту.

цвета сайта: розово-фиолетовый, белый

Примеры сайтов (правда они одностраничные)

http://maniqu.ru/

https://shelly.ru/

верхний хедер перемещается вместе с прокруткой страницы вниз

что должно быть на сайте?

логотип, контактная информация, форма вызова мастера, прайс-лист, иконка звонка с возможностью оставить номер телефона https://yadi.sk/i/DELOYGxQutozS

современный адаптированный лендинг соответствующий требованиям https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights

Создать логотип (красивое написание букв названия сайта) примеры:

https://pp.vk.me/c631431/v631431778/4c5f1/rTRxMOflBT8.jpg

https://pp.vk.me/c631431/v631431778/4c5fb/DBM94r_pBXA.jpg

Чтобы ваша заявка рассматривалась в начале напишите "11заявка"

Указана максимальная цена которую я готов потратить, выбираю исполнителя по критериям цена/качество работ

+ будет если исполнитель покажет пример макета сайта.

7 лет назад
dentol
Максим 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$150
12 дней
Заказ был сдан раньше срока, все правки на которые я указал исполнителю были выполнены, Алексей ответственный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству. Спасибо вам!
С Максимом было приятно поработать: четко сформулирована задача, конструктивное обсуждение деталей, своевременный выплаты. Благодарю.
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