Создать многостраничный лендинг с перспективой SEO оптимизации

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Есть идея, которую я хочу реализовать. Нужно сделать сайт мониторинг транспорта. Таких сайтов есть огромное количество уже готовые Так что вам по сути сильно трудиться и не придется. Вот один из них: https://livegpstracks.com Я хочу сделать удобный ...