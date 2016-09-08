Подобрать/ создать лендинг для центра

Желательно на бесплатной платформе сделать сайт, добавить фото, текст. Базово рассказать как пользоваться в дальнейшем.
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Здравствуйте, требуется либо найти готовый landing, либо сделать самому, в общем уникальность не важна!
Главное - это красивый, конверсионный вид. Тематика: центр нейропсихологии детей.
По ситу мне нужен готовый лендинг сайт, сверстанный, настроенный на прием заявок
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