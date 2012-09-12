Необходимо разработать сервис для продажи автобусных билетов. Это может быть готовый плагин cms или разработка его с нуля или еще какие-то варианты. Главное, чтобы пользователь имел возможность найти (выбор направления и даты) и купить билет. А ...
Маркетолог Роман Ливчанин
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