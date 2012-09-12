livchanin

Роман Ливчанин livchanin

 
48 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Маркетолог Роман Ливчанин

Настраиваю поток заказов из контекстной рекламы Яндекс.Директ и Google.Adwords 

За 3 года практического опыта наработал 23 приёма по повышению эффективности рекламы и снижению цены клика. 

На что Вы можете рассчитывать при сотрудничестве со мной: 

- полная прозрачность и понимание результатов, отдачи 

- высокое качество услуг 

- неординарные решения для постоянного улучшения вашей рекламы

  • Нужен сайт по продаже автобусных билетов

    $500

    Необходимо разработать сервис для продажи автобусных билетов.  Это может быть готовый плагин cms или разработка его с нуля или еще какие-то варианты.   Главное, чтобы пользователь имел возможность найти (выбор направления и даты) и купить билет.  А ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Срочно нужен рерайт

    $60

    Нужно сделать рерайт 10 статей по 2000 знаков без п / б. Тема: ландшафтный дизайн! Уникальность должна быть 95-100% по ЕТХТ. Оплата 60 $ за всю работу! Пишите только в skype: mishel.kravtsov

    Копирайтинг40 заявок
    Закрыт
    11 лет назад