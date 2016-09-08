Желательно на бесплатной платформе сделать сайт, добавить фото, текст. Базово рассказать как пользоваться в дальнейшем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать сайт на основании шаблона. Подбор шаблона выполняет исполнитель (на любой CMS соответствующей требованиям). Новый сайт должен быть быстрым, адаптивным, привлекательным для поисковых систем.
Этапы работ:
- Подбор шаблона
- Адаптация шаблона под требования ТЗ (структура)
- Добавление элементов дизайна (логотип и корпоративные цвета)
Стоимость и Сроки работ: 100 долларов.
14 дней (с доработкой). Очень важны сроки
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