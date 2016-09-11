Сайт компании itsai.org

На основании концепции и подготовленного дизайна реализовать имиджевый веб-проект компании, основным направлением деятельности которой является информационная безопасность.

Дизайн и вся верстка уже подготовлены, все мелочи возьмут на себя наши профессиональные дизайнеры.

С Вас только программирование.

Использование самых современных технологий написания веб-сайтов на php с активным использованием HTML5/CSS3.

Применение подготовленного имиджевого timelapse фонового видео и анимации на HTML5/CSS3/jQuery.

Обязательно адаптивный интерфейс и режим работы.

Использование самописной или модульной системы управления контентом, использование массовых CRM исключено!

Возможно использование php/html/css шаблонов программ/разметок и/или модулей opensource.

После окончания реализации основной версии сайта, потребуется реализация (за отдельную плату) дополнительного модуля биллинговой системы приема платежей за услуги и товары на сайте.

Работаем только с частниками, агентства и конторы не пишите!

Если хотите предоплату - добро пожаловать за ней с распиской в наш офис в Санкт-Петербурге, либо Ваш рейтинг на сайтах и форумах должен заслуживать очень большое уважение. Деньги не пойми кому - не отправляем.

Также обязательна передача исключительных прав на предмет разработки и итоговый программный код с разметкой.