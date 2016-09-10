Создание сложного сайта

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок172 просмотра
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Добрый день.

1.Необходимо создать сайт по образу: dcc-studios.com

-дизайн схожий (разрабатывать дизайн не надо)

-ТЗ готово (в итоге, получится меньший объем сайта, чем сайт-оригинал)

2. Разместить сайт на хостинг (полная настройка, наполнение сайта инфой (ТЗ + доп файлы) + передача всех доступов))

3. Установить модуль магазина для приема оплаты (модуль будет устанавливаться отдельно - после сдачи сайта)

4. В течении месяца возможны корректировки (оплачиваются отдельно, в случае, если дополнительный функционал, неуказанный в ТЗ)

Стоимость и порядок расчетов обговаривается с успешным кандидатом индивидуально

7 лет назад
Maestro8989
Евгений 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
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