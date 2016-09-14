Технический директор компании Системы Искусственного Интеллекта

Очень ищем хороших профессионалов. Готовы оплачивать работу очень хорошо, но не сразу, так как много среди фрилансеров жуликов и откровенных школьников, так что просим без обид на не большие бюджеты за первые проекты!