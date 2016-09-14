itsai

Александр itsai

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Технический директор компании Системы Искусственного Интеллекта

Очень ищем хороших профессионалов. Готовы оплачивать работу очень хорошо, но не сразу, так как много среди фрилансеров жуликов и откровенных школьников, так что просим без обид на не большие бюджеты за первые проекты!

  • Мобильное приложение вызова экстренной помощи SOS112

    Система экстренного вызова служб 112. Имеется готовый рабочий код веб-сервиса и двух мобильных приложений для охранных компаний, который необходимо переработать для изготовления низконагруженного пилотного прототипа системы для государственных структур и экстренных служб. Прежде всего это ...

    HTMLJavajQuerySwift
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт компании itsai.org

    На основании концепции и подготовленного дизайна реализовать имиджевый веб-проект компании, основным направлением деятельности которой является информационная безопасность. Дизайн и вся верстка уже подготовлены, все мелочи возьмут на себя наши профессиональные дизайнеры. С Вас ...

    CSSHTMLjQueryPHP
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад