Система экстренного вызова служб 112. Имеется готовый рабочий код веб-сервиса и двух мобильных приложений для охранных компаний, который необходимо переработать для изготовления низконагруженного пилотного прототипа системы для государственных структур и экстренных служб. Прежде всего это ...
Технический директор компании Системы Искусственного Интеллекта
Очень ищем хороших профессионалов. Готовы оплачивать работу очень хорошо, но не сразу, так как много среди фрилансеров жуликов и откровенных школьников, так что просим без обид на не большие бюджеты за первые проекты!
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- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт9 лет назад
На основании концепции и подготовленного дизайна реализовать имиджевый веб-проект компании, основным направлением деятельности которой является информационная безопасность. Дизайн и вся верстка уже подготовлены, все мелочи возьмут на себя наши профессиональные дизайнеры. С Вас ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт9 лет назад