Мобильное приложение вызова экстренной помощи SOS112

Система экстренного вызова служб 112. Имеется готовый рабочий код веб-сервиса и двух мобильных приложений для охранных компаний, который необходимо переработать для изготовления низконагруженного пилотного прототипа системы для государственных структур и экстренных служб. Прежде всего это геолокационный сервис с возможностью осуществления связи с дежурной частью.

Необходимо переработать ПО с учетом нового дизайна (верстка и детали у наших дизайнеров, как и выполнение ими любых требований программистов), а также немного измененной концепции проекта.

Необходимо использование самых современных технологий написания мобильных приложений на AOSP/Swift на стороне пользователей и групп реагирования, а также с активным использованием Java/jQuery/HTML5/CSS3 на стороне веб-сервиса, координирующего работу и принимающего вызовы абонентов.

Обязательно адаптивный интерфейс и кросс-платформенность.

Использование самописной или модульной системы управления веб-сервисом, использование массовых CRM исключено!

Работаем только с частниками, агентства и конторы не пишите!

Если хотите предоплату - добро пожаловать за ней с распиской в наш офис в Санкт-Петербурге, либо Ваш рейтинг на сайтах и форумах должен заслуживать очень большое уважение. Деньги не пойми кому - не отправляем.

Также обязательна передача исключительных прав на предмет разработки и итоговый программный код с разметкой.