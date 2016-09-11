Доработка на Xamarin

Добрый день. Есть приложение для Андроид, вкл. исходники (если нужно). Название приложения на PlayMarket: mhi-systems. Нужно его же сделать для Apple.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть приложение, написанное на Xamarin.Android, надо исправить пару багов и добавить функционал.
Очень важное условие: ответственность и соблюдение сроков.
Пишите пожалуйста, каким опытом богаты и какой у вас рейт.
- Похожие заказы
- Мобильные приложения15 заявокЗакрыт7 лет назад
Сервис по типу как youla.io Будут прототип, ТЗ, дизайн, API, план работ (сейчас делаем). Нужно сделать кроссплатформенно приложения и сайт. Технологии: cordova или ionic, backbone или angular. Архитектура: Single Page Architecture. Рассчитываем на ставку в 4-5 уе за условный час. Напишите ...Закрыт7 лет назад
- $3000
Мы делаем приложение для службы доставки. Нужно написать бэкенд на PHP и разработать API. Интересуют фрилансеры, которые уже имели опыт такого рода, желательно не студии.Мобильные приложения9 заявокЗакрыт7 лет назад
Вот как будет работать приложение глазами пользователя: Пользователь берет телефон, запускает приложение, наводит камеру телефона ( андроид или iOS) ) на маркер и вместо маркера на экране телефона в этот момент начинает проигрываться видео ролик. ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен билетный оператор. Если вкратце: идентификация через смс, вход в приложение по пин коду; внутри афиша в виде ленты (как ВК), личный кабинет с приобретенными билетами, и собственно сама покупка (прикрутим эквайринг) с выбором места на трибунах. Пуш ...Закрыт7 лет назад
Нужно создать программу, которая будет делать звуковые оповещения при появление новой записи в группе вк. с вас время и желаемая оплата.Закрыт7 лет назад
Нужен полноценный iOS эмуль(что то типа nox, только на iOS), реальная цена) если такое вообще возможно сделать)Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $400
Необходимo разрабoтать текстoвую игру пoд iOS. Весь кoнтент есть - нужна именнo разрaбoтка. Аналоги: https://youtu.be/uU9x9tZ3Ltc?t=1m30s https://youtu.be/gZ9TtPy_Efg?t=40s Общaя схeма задач приложена к заданию. Подробнoе ТЗ готов выслать после личного обсуждения проекта. Для ускoрения завеpшения прoекта мoжно откaзать от трудоемкoго функциoнала (если таковой ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо разработать приложение с геолокацией, простым чатом и возможностью перевода оплаты на банковскую карту администратора.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен7 лет назад