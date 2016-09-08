Приложение под Андроид

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен билетный оператор.

Если вкратце: 

идентификация через смс, вход в приложение по пин коду;

внутри афиша в виде ленты (как ВК), личный кабинет с приобретенными билетами, и собственно сама покупка (прикрутим эквайринг) с выбором места на трибунах. Пуш уведомления о предстоящих мероприятиях.

Все это будет нужно привязать к функционирующей системе, где уже есть база данных наличия мест и турникеты для входа по билету.

Дизайн наш. 

Для понимания взгляните этот сайт crocus-hall точка ru/

Скажу сразу, Господа Веб-студии и прочие агенты командных работников - не беспокоить

Авансов здесь тоже не ищите.

Возможны поэтапные выплаты.

Бюджет обсуждаем, предлагайте ваши варианты..

Также после этого будут нужны приложение для яблока и сайт аналогичной тематики.

Буду рад длительному продуктивному сотрудничеству!

зы Не надо сюда скидывать авторассылку - все в игнор!

Только реальные предложения

7 лет назад
Mr_Cardholder
Глеб 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
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