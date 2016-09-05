Разработка мобильного приложения с 0, направление - диспетчер

Требуется создать мобильное приложение для идентификацииобъектов и их описания. Человек фотографирует объект, после чего приложениераспознает его, дает описание объекта и информацию о нем, взятую из интернета. Также приложение определяет место, где был запечатлен объект (геолокация). Подробности в личном ...