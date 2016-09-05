Разработка мобильного приложения с 0, направление - диспетчер

Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок190 просмотров
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Разработка прилодения IOS Android  для создаваемого сайта. направление - диспетчер грузоперевозок.

оплата договорная

7 лет назад
aurayug
50 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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