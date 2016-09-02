Наставник по разработке IOS приложений

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок118 просмотров
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Добрый день

Нужен наставник, который бы мог по скайпу показать и разъяснить как реализовать простое приложение для IOS.

iOS
7 лет назад
ivanm38
Иван 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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