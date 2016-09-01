Создание мобильного приложения. Мобильный кошелек

Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок126 просмотров
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Нужно создать мобильное приложение. Мобильный кошелек для сайта. 

Есть АПИ. 

Что должно быть по функционалу.

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"под ключь" интересует

7 лет назад
may-skiy
Евгений 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад