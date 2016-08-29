Разработчик мобильных приложений для Android

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки163 просмотра
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Описание задачи:

Необходимо разработать мобильное приложение Android  (вкакой-то степени аналог Яндекс.Такси или Uber), которое будет взаимодействовать

с сервером через API, вся информация будет храниться на сервере.  

На текущий момент уже готово мобильное приложение IOS и API.

 

Требования:  

- Уверенное знание Java, Android SDK 

- Опыт разработки коммерческих приложений дляAndroid 

- Понимание тонкостей платформы и различных ееверсий

- Умение работать в команде

 

Как плюс:  

- Наличие завершённых проектов в магазинахприложений

Android
7 лет назад
ekaterinab90
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад